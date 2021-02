Gustinho Ribeiro defende ICMS único para os combustíveis

As constantes altas nos preços dos combustíveis têm feito com que surjam diversas alternativas para que se consiga frear esses aumentos. Uma delas é a criação de um ICMS único para o preço dos combustíveis em todos os estados da federação, medida que tem o apoio do deputado federal e vice-líder do governo, Gustinho Ribeiro (Solidariedade).

“Este projeto será um grande acerto do Governo Federal e tem meu total apoio para a sua aprovação na Câmara Federal. No método atual, em que estados definem suas alíquotas, isso acaba gerando cobrança dobrada e influenciada por câmbio e inflação”, destacou Gustinho Ribeiro.

Para o parlamentar sergipano, a aprovação deste projeto irá estabelecer um valor fixo e unificado em todo o país para cada combustível com base na unidade de medida. “Este será o primeiro passo, e um passo muito importante, para o início da reforma tributária que o Brasil tanto precisa”, finalizou o deputado.