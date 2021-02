Hospital João Alves registra 304 atendimentos durante final de semana

No último final de semana, 19 a 21, o Huse registrou 304 atendimentos a usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), que necessitaram de assistência médica no pronto socorro. Desse total, 52 pacientes precisaram ficar internados para novos exames e outros procedimentos. Diante dos casos registrados, o destaque vai para os acidentes no trânsito e a baixa complexidade.

Na área azul foram contabilizados 108 atendimentos, a ortopedia e a sutura totalizaram 114 atendimentos durante o final de semana. Os consultórios do Otorrino e Oftalmo somaram 18 atendimentos aos usuários, já os ambulatórios de Oncologia, Radioterapia e Retorno registraram 33 atendimentos no geral. O Hospital Pediátrico Drº José Machado de Souza registrou 19 atendimentos aos pequenos usuários.

A.B.S, 6, precisou de atendimento e foi em busca de assistência na pediatria. Ela brincava com a coleguinha e caiu batendo com a cabeça. Como a pancada foi muito forte, a mãe achou melhor levar a criança para ser examinada. “Eu vi minha filha ficar tonta com a pancada e me assustei, corri para a pediatria e, graças a Deus, não foi nada grave. Ela foi medicada, fez exame e ficou em observação. Agora já vamos voltar para casa”, explicou a mãe da criança e dona de casa, Fátima Silveira.

Foram registrados também durante o final de semana, 5 vítimas de acidentes automobilísticos, 22 vítimas de acidentes motociclísticos, uma vítima de atropelamento, além de 3 vítimas por arma de fogo e 5 por arma branca.

Ascom/SES