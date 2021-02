INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DISPONIBILIZA WHASTAPP PARA AGENDAMENTO DE PÚBLICO

22/02/21 - 05:17:57

Idosos acima de 70 anos, gestantes e pessoas com alguma enfermidade vão poder agendar a emissão de carteira de identidade por meio de mensagem de texto a partir desta segunda-feira (22).

O horário de resposta à solicitação de agendamento é das 7h às 16h, período de funcionamento do Instituto de Identificação. De acordo com o diretor do IICM, Jenilson Gomes, o novo canal de atendimento tem como objetivo diminuir o fluxo de pessoas dos grupos de risco na instituição diante da pandemia da Covid-19, mas, ainda assim, garantindo a esse público o direito ao recebimento da carteira de identidade.

“Neste primeiro momento estaremos atendendo, por meio de mensagem no WhatsApp, exclusivamente, pessoas que fazem parte desse grupo e que residem na Região Metropolitana. Entendemos que, nesse momento de pandemia, temos que priorizar alguns cidadãos. Essa é a primeira, de várias iniciativas, para otimizar o atendimento do Instituto de Identificação”, reiterou Jenilson Gomes.

No atendimento pelo WhatsApp, o cidadão deverá comprovar a condição em que se encontra dentro dos grupos prioritários. Em seguida, receberá a confirmação da data e do horário em que deverá comparecer à sede do Instituto de Identificação para a entrega dos documentos – que serão digitalizados na própria instituição -, captura da fotografia – também feita no IICM -, e coleta biométrica.

Com informações da SSP/SE