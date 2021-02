Lacen realiza capacitação para identificar mosquito da dengue

22/02/21 - 16:28:58

O serviço de Entomologia do Laboratório Central de Saúde Pública de Sergipe (Lacen) inicia nesta terça-feira, 23, a capacitação para identificação de larvas e pupas do mosquito Aedes Aegypti. A atividade, com duração de três dias, é destinada aos agentes de endemias e profissionais dos laboratórios públicos localizados nos 75 municípios sergipanos que integram a Rede Estadual de Laboratórios de Saúde Pública (Redelab).

Esta primeira capacitação presencial contará com a participação de técnicos dos municípios de Tobias Barreto, Nossa Senhora das Dores e Pacatuba. A atividade, que acontece no laboratório de Entomologia, abordará questões práticas relativa aos procedimentos laboratoriais para coleta e estudo das larvas do vetor do Aedes Aegypti, transmissor das arboviroses dengue, chikungunya e zika vírus.

De acordo com Karine Moura, gerente do Laboratório de Entomologia, Parasitologia e Zoonoses, a capacitação tem como finalidade preparar os agentes na padronização das técnicas usadas na identificação dos vetores que transmitem doenças através da picada do mosquito Aedes Aegypti. “Os profissionais terão orientações sobre o encaminhamento adequado de material para controle de qualidade no Lacen. Eles também serão preparados para atuarem como multiplicadores nos seus municípios”, explica a gestora.

Segundo Silvia Virginia Barreto, gerente da Redelab em Sergipe, a atividade de educação em saúde faz parte do cronograma anual do serviço que será retomada mediante solicitações dos municípios. A gestora ressalta ainda que no ano passado, devido à pandemia, os treinamentos foram on-line.

“Agora em 2021, já estaremos realizando a parte prática dos treinamentos de forma presencial. Queremos destacar que devido à pandemia do coronavirus o Lacen segue com todos os protocolos sanitários para prevenção ao contágio da Covid-19”, informa a biomédica.

Serviço

As solicitações para treinamentos em procedimentos laboratoriais em Biologia Humana, Animal e Ambiental podem ser feitas através do email: redelab@fsph.se.gov.br ou pelos telefones: (79) 3234-6000 e 3234-6015.

Ascom/SES