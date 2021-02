Maternidade Nossa Senhora de Lourdes e Banco de Leite pedem doação de frascos

22/02/21 - 08:37:13

A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes e o Banco de Leite Marly Sarney estão solicitando à população que intensifique a doação de frascos de café solúvel de vidro, com tampas de plástico para o acondicionamento de leite humano. O frasco guarda o alimento de forma correta para que seja utilizado nas maternidades na nutrição de bebês cujas mães não podem amamentar.

A gerente do Banco de Leite, Magda Dória, observa que durante todo o ano acontece a campanha pela doação dos frascos de vidro. “Essa é uma forma de solidariedade que ajuda os bebês prematuros internados na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), já que o leite materno é, comprovadamente, o mais completo alimento para a criança no seu início de vida, por conter proteínas, vitaminas, água, gorduras e outros benefícios para o desenvolvimento do prematuro de forma saudável”, ressalta Magda.

Ela observa que, para estocar o leite doado, os frascos de vidros com tampas de plástico são ideais. “O material é esterilizado e seguro, pois é resistente ao congelamento e descongelamento. O processo evita que o leite perca os nutrientes, além de não acumular cheiro e resíduos, sendo fácil de esterilizar”, alertou a enfermeira, lembrando que os potes de boa aderência, que ficam bem lacrados, são os indicados.

Entrega

A rede de bancos de leite em Sergipe agrega o Banco de Leite Humano Marly Sarney (BLH), o Banco de Leite Irmã Rafaela Pepel, o Banco de Leite Zoéd Bittencourt e o Posto de Coleta Santa Isabel. Contatos: Banco de Leite Humano Marly Sarney – Rua Mato Grosso, s/n. Bairro José Conrado de Araujo. Aracaju (SE). (79) 3226-6301. Email blhumano.mnsl@saude.se.gov.br.

Banco de Leite Humano Irmã Rafaela Pepel – Rua Jackson de Figueiredo, 401. Centro, Itabaiana (SE). CEP 49500-00. Telefone (79) 3431-2290. Fax (79) 3431-2290. Email diretoria@msjose.com.br. Maternidade Zacarias Júnior/Banco de Leite Humano Zóed Bittencourt – Rua Hiipólito Santos. Centro, Lagarto (SE). CEP 49400-000. Telefone (79) 3631-2723. Fax (79) 3631-9319. Email bancodeleite@maternidadelagarto.com.

Posto de Coleta do Hospital Santa Isabel “Dr. Fernando Guedes” – Avenida Simeão Sobral. Bairro Santo Antônio. Aracaju (SE). CEP 49060-640. Telefone (79) 32124900. Fax (79) 3236-2053.

Foto: Ascom/SES