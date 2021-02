MORRE HOMEM QUE TEVE 70% DO CORPO QUEIMADO APÓS DISCUSSÃO COM COMPANHEIRA

22/02/21 - 09:25:52

Um homem de 60 anos, que teve 70% do corpo queimado após discussão com a companheira no Bairro Santa Maria, morreu na manhã desta segunda-feira (22).

O fato ocorreu na última quinta-feira (18), quando o idoso foi levado ao Hospital Fernando Franco, mas transferido, em seguida, para a Unidade de Tratamento de Queimados (UTQ) do Huse.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, prestado pela família no sábado (20), após a discussão, a mulher teria jogado álcool no homem, que tentou abraçá-la quando ela estava próxima ao fogão, provocando a queimadura.

A Polícia Civil segue investigando o caso. Informações que ajudem na elucidação do caso podem ser repassadas através do Disque-Denúncia pelo número 181.