Movimento Polícia Civil Unida fará homenagem aos policiais assassinados em Umbaúba

22/02/21 - 10:32:23

O Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE) e a Associação dos Delegados de Polícia do Estado de Sergipe (Adepol/SE), que formam o movimento Polícia Civil Unida, farão uma homenagem à memória dos colegas Fábio Alessandro Pereira Lopes e Marcos Luís Morais, barbaramente assassinados no exercício da função no último dezembro. O ato simbólico ocorrerá nesta quinta-feira, 25, às 10h00, no posto São João, às margens da BR 101, nas imediações do trevo que dá acesso à cidade de Umbaúba/SE.

Esse dia será também o marco cronológico simbólico da consolidação da união de todos os membros da Polícia Civil, objetivando a reescritura de sua história, em favor da dignidade de seus profissionais e de uma segurança pública cada vez melhor para o povo de Sergipe.

Além dos policiais civis de todo o Estado, as famílias dos colegas assassinados também foram convidadas e confirmaram presença. “Honrar a memória dos colegas é, antes de tudo, um dever nosso e do próprio Estado. Manter acesa essa memória é um ato de respeito às suas histórias, às famílias e a todos que fazem a Polícia Civil”, ressalta o presidente da Adepol/SE, Isaque Cangussu.

As entidades sindicais reforçam a importância de um debate a nível estadual e, também nacional, sobre o perigo inerente à condição de policial. “A sociedade reconhece os perigos por quais passam os policiais civis diariamente. O policial precisa de dignidade e de melhores condições de trabalho, pois só assim poderá prestar um serviço de segurança pública mais efetivo”, afirma o presidente do Sinpol/SE, Adriano Bandeira, lembrando que os policiais estiveram trabalhando durante toda a pandemia.

E pensando nos cuidados necessários pelo momento, os diretores do movimento Polícia Civil Unida escolheram um local ao ar livre para o ato e, também, solicitaram que os participantes usem máscaras.

Por Raquel Almeida