Municípios se preparam para compra compartilhada da merenda em Sergipe

22/02/21 - 16:48:59

O Consórcio Intermunicipal do Vale do São Francisco (CONIVALES) realizou nesta segunda-feira, 22, no auditório da FAMES, um encontro sobre aquisição de alimentação escolar. A iniciativa surgiu após o expressivo resultado que o consórcio obteve com o sistema de compra compartilhada para a aquisição de medicamentos, gerando uma economia aos municípios que integram o consórcio, de um valor de mais de R$ 25,5 milhões aos cofres públicos municipais. Com isso, o Conivales anseia compartilhar a experiência com o setor educacional, e adotar o modelo do sistema para a aquisição de itens de alimentos que compõem a merenda escolar.

O evento reuniu gestores, secretários de Educação e nutricionistas, que receberam esclarecimentos sobre o processo de compra compartilhada para a aquisição de medicamentos, e de que forma o consórcio pode utilizar o sistema para a aquisição de alimentação escolar.

Para o presidente do CONIVALES, Franklin Freire, prefeito de Amparo do São Francisco, o encontro foi bastante produtivo. Ele pôde perceber o entusiasmo dos participantes presentes. “Acho que saíram muito satisfeitos com o que discutimos hoje e em breve teremos vários resultados positivos para os mais de 100 mil alunos dos municípios abrangidos pelo Conivales”, pontuou.

A secretária de Educação do município de Santa Rosa de Lima, Fabiana Oliveira, reforçou os benefícios proporcionados pelo trabalho do Consórcio e disse entender a proposta como uma iniciativa inovadora que vai sanar as dificuldades que o município tem em relação às prestações de conta da merenda escolar. “Tenho certeza de que da mesma forma estamos sendo muito bem atendidos na área da saúde, também teremos esse suporte na educação”, declarou a secretária de Educação.

O encontro resultou na criação de uma comissão composta por nutricionistas, que irão estudar a proposta e compartilhar informações para dar prosseguimento ao processo, e assim possam realizar a primeira compra compartilhada de itens de alimentação escolar do Consórcio Intermunicipal do Vale do São Francisco.

POR ASCOM CONIVALES