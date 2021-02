Pandemia impulsiona o modelo virtual de mobilidade acadêmica internacional

A mobilidade acadêmica internacional é uma oportunidade de aperfeiçoamento acadêmico que pode gerar um diferencial de aprendizado e de conhecimentos que impulsionam os estudantes a compreender uma série de perspectivas culturais e acadêmicas distintas, levando a uma maior compreensão de desafios globais. Além disso, há também a oportunidade de aprender ou aprimorar um segundo idioma, bem como estabelecer relações com docentes e discentes de diferentes partes do mundo.

A pandemia do novo coronavírus exigiu esforço das instituições de ensino superior, em nível global, para continuar promovendo iniciativas de internacionalização e a oferta de oportunidades internacionais para os alunos. De acordo com Selen Ive Carneiro, coordenadora de Relações Internacionais do Grupo Tiradentes, a instituição focou em ações que permitiram a adoção do modelo virtual, seja através da realização de disciplinas por meio da mobilidade virtual, propriamente dita, ou através da oferta de palestras virtuais, webinars e programas virtualizados promovidos juntamente com o Tiradentes Institute, em Boston (EUA).

“Algumas das nossas instituições parceiras já adotaram o formato virtual para manter a continuidade das ações de mobilidade internacional e oferecer disciplinas, com a possibilidade de acolher alunos de toda parte do mundo sem que estes precisem se deslocar e, então, permaneçam na segurança das suas casas. Ao mesmo tempo, temos buscado aumentar o leque de oportunidades promovidas em conjunto com o nosso instituto em Boston, oferecendo a oportunidade aos nossos alunos de participar de ações ou interagir com pesquisadores que atuam em centros renomados, como MIT. Acreditamos que os esforços de internacionalização e promoção destas oportunidades não podem parar e temos realizado o levantamento constante de novas oportunidades nestes formatos”, ressalta Selen.

Ainda de acordo com Selen Ive, como as restrições sanitárias se mantêm, sem que haja previsão de alteração a curto prazo, o ano de 2021 ainda será marcado pela adaptação aos modelos de ensino virtual.

“Com isso, o intuito da Coordenação de Relações Internacionais das unidades do Grupo Tiradentes é de manter o foco na oferta de oportunidades de mobilidade virtual com IES estrangeiras parceiras, que já têm se adaptado a esse formato, e de promover iniciativas como palestras e programas internacionais, promovidas em parceria com o Tiradentes Institute, de modo a garantir a segurança e o bem estar dos nossos estudantes”, reforça.

Para os alunos que desejem conhecer os programas ou obter mais informações sobre a internacionalização, os atendimentos online são feitos em salas virtuais do google meet, conforme agendamento pelo email international@unit.br. Já a divulgação das oportunidades e iniciativas permanecerão sendo feitas nas redes sociais da Unit e/ou através do site www.grupotiradentes.com/international.

