São Cristóvão abre PSS para contratação de profissionais da educação

A Prefeitura de São Cristóvão, através da Secretaria Municipal de Educação, anunciou a abertura do Processo Seletivo Simplificado por meio do edital n°02/2021, visando a contratação temporária e cadastro reserva de profissionais da educação. As vagas disponíveis são para as funções: professor substituto, intérprete de libras, cuidador/educador, executor de serviços básicos, executor de serviços de manutenção, merendeiro escolar e motorista de transporte escolar.Com o início das inscrições marcadas para o dia 24 deste mês, os interessados poderão se cadastrar até o dia 07 de março, através de um formulário eletrônico que será disponibilizado aqui no site da Prefeitura de São Cristóvão, e toda a documentação necessária para inscrição estará contida nele. A previsão para a divulgação do resultado final é dia 19 do próximo mês.

O PSS terá 29 vagas imediatas e cadastro reserva para os demais colocados, que podem ser chamados de acordo com o surgimento de novas vagas. O edital de abertura do PSS pode ser lido aqui.

Remuneração e carga horária

Os aprovados precisarão cumprir uma carga horária semanal de 40h, nas instituições de ensino da Educação Infantil e do Ensino Fundamental do município.

Com uma remuneração variando de acordo com o cargo, podendo ser de R$1.100,00 até R$1.600,00, os selecionados terão o contrato válido por um ano, podendo ser estendido por igual período.

Cronograma do PSS

Publicação do edital de abertura: 22/02/2021

Inscrições via sistema eletrônico: 24/02/2021 a 07/03/2021

Publicação do resultado provisório: 12/03/2021

Prazo para recurso: 16/03/2021

Publicação do resultado final: 19/03/2021

Da assessoria