SENADOR ALESSANDRO INVESTE EM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO PARQUE DOS FARÓIS

22/02/21 - 15:27:15

Cerca de R$ 886.429,38 foram investidos pelo senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE), por meio da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) para execução das obras de pavimentação asfáltica de ruas no Conjunto Parque dos Faróis, em Nossa Senhora do Socorro. A assinatura do convênio foi realizada na manhã desta segunda-feira (22). Participaram do ato o senador Alessandro Vieira, o deputado estadual Samuel Carvalho, o superintendente regional da Codevasf em Sergipe, César Mandarino, e o secretário de Planejamento de Socorro, Halisson Souza.

Os recursos foram liberados no final de 2020, e hoje, foi assinado o contrato para o início das obras. Na oportunidade, o senador Alessandro Vieira reforçou seu compromisso com o desenvolvimento de Sergipe. “Investimos esse valor de aproximadamente um milhão para a pavimentação de ruas do Conjunto Parque dos Faróis, e mais um milhão para a construção do anel viário do Conjunto Guajará. Socorro é um importante município, onde temos lideranças como o deputado Samuel e o parceiro Uilliam Pinheiro, que nos trazem a demanda da população e, dentro das nossas possibilidades, nós estamos atendendo”, destaca.

Da assessoria