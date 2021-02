SERGIPE FOI O ESTADO MAIS RÁPIDO PARA SE ABRIR UMA EMPRESA EM 2020

22/02/21 - 14:22:00

Segundo dados cadastrados no Mapa de Empresas, em 2020, Sergipe ocupou o primeiro lugar entre as 27 unidades federativas.

Depois de uma série de mecanismos tecnológicos instaurados para facilitar cada vez mais na hora de abrir, alterar e até mesmo baixar uma empresa, os serviços ofertados pela Junta Comercial do Estado de Sergipe (Jucese) têm apresentado mais praticidade e agilidade para os novos e antigos empreendedores.

Em relação ao tempo de abertura de empresas, o Estado de Sergipe ocupou o primeiro lugar no ranking das unidades federativas que registraram maiores e menores tempos em 2020, com o tempo médio de abertura de empresa de 1 dia e cinco horas. Em seguida estão o Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso e Rondônia. O levantamento foi realizado pelo Ministério da Economia e publicado no Mapa de Empresas no portal gov.br.

A desburocratização do registro empresarial é a principal razão para obtenção desse resultado, tendo em vista que o Governo do Estado, através da Junta Comercial, introduziu várias ações para tornar o processo mais rápido. Todos os esforços garantiram que Sergipe ocupasse o primeiro lugar no ranking de estado mais rápido para se abrir uma empresa entre as 27 unidades federativas.

Segundo o presidente da Jucese, Marco Freitas, a autarquia é apenas mais um órgão do Governo do Estado que contribui significativamente para as novas constituições. “Não é de agora que o Governo tem buscado melhorar o ambiente de negócios para atrair novos empreendedores. Em razão disso, conseguiu aperfeiçoar o processo visando à desburocratização do registro empresarial com a Jucese 100% e as facilidades do Portal Agiliza”, enfatiza.

De acordo com os dados do Ministério da Economia, em 2020, o Brasil registrou um tempo médio de abertura de empresas de 3 dias e quatro horas, apresentando um total de 3.359.750 empresas abertas – um aumento de 6% em relação ao ano anterior. Este total refere-se a todo tipo de empresa aberta seja pela Junta Comercial ou pelo portal do empreendedor.

LINK PARA MAPA DE EMRPESAS: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/mapa-de-empresas/painel-mapa-de-empresas

Da assessoria