Vereador Sávio visita escolas e se compromete com a educação de Aracaju

22/02/21 - 12:07:24

Na manhã da última sexta-feira, 19, o vereador Sávio Neto de Vardo (PSC) cumpriu mais uma agenda “Por Aracaju”. Focado em melhorias na educação das crianças e jovens, o parlamentar visitou duas instituições de ensino administradas pelo município, dialogou com gestores e comprometeu-se em buscar progresso para as escolas.

A primeira visita aconteceu na EMEF Jornalista Orlando Dantas, localizada no bairro Veneza. Lá, o vereador foi recebido pela coordenadora administrativa, a professora Ruth, e levantou informações sobre o retorno das aulas presenciais, que, segundo a gestora, poderão ser híbridas, ou seja, intercalado entre o ensino remoto e o presencial.

“Me contento em saber que as escolas estão se preparando muito bem para este retorno, que julgo ser importante para a carreira escolar de muitas crianças e jovens. Importante dizer que na escola o aluno tem a oportunidade se alimentar, inclusive. Às vezes, a única alimentação do dia. Agora, caso a Semed reconheça a necessidade de as aulas serem híbridas, sou totalmente favorável. Com os dados que levantamos, cerca de 90% dos alunos dessa instituição tiveram acesso às aulas nesse tempo de pandemia pela internet”, enfatizou o parlamentar.

O vereador também visitou as dependências da escola para verificar suas necessidades estruturais. “Várias melhorias são necessárias para a Escola Orlando Dantas. Seja na quadra, corredores, refeitório ou nos equipamentos. Levarei várias indicações de melhorias aos órgãos competentes”, assegurou Sávio, que recebeu os agradecimentos da coordenação da instituição.

“A vinda do vereador aqui em nossa escola mostra a sua sensibilidade e responsabilidade com a educação com o município de Aracaju. Nosso agradecimento e ajuda, desde já”, disse Ruth, coordenadora.

Fechando as visitas, o vereador mais jovem do parlamento municipal esteve na Escola Municipal Marechal Henrique Teixeira, no bairro América e teve a oportunidade de conhecer as dependências, bem como a atuação da gestão, com destaque para a informatização dos conteúdos oferecidos à comunidade escolar.

“Diferente do que percebemos na outra, essa escola apresenta qualidade na sua estrutura, já que recebeu há pouco tempo uma reforma por parte da prefeitura. Além disso, bonito de se ver também o cuidado que os alunos e profissionais que trabalham aqui têm para manter a escola bem apresentável, proporcionando um espaço não só de aprendizagem, mas de boa e convivência”, exclamou Sávio.

Segundo o vereador, a escola, que tem como diretor o professor Gilson, deve servir como exemplo para demais instituições da capital. “Percebemos aqui como a direção teve o cuidado em oferecer, mesmo à distância, o material didático, por exemplo. Levarei essa pauta à Tribuna e vamos convocar uma audiência pública para tratar do tema”, garantiu o vereador.

Sávio fez questão de destacar o papel da prefeitura, mais especificamente, a Secretaria Municipal de Educação. “Não posso deixar de parabenizar o importante trabalho que o prefeito e a secretária têm conseguido realizar em meio a esse momento tão duro. Juntos, com autonomia e sensibilidade, vamos fazer muito pela educação de Aracaju”, finalizou o vereador.

Por Marcos Simões