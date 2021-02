CRA-SE orienta as Comissões de Licitação de Itabaiana e Moita Bonita

23/02/21 - 11:39:08

Com o objetivo de orientar e conscientizar sobre a importância da Profissão de Administrador e a obrigatoriedade do Registro Profissional, a fiscalização do Conselho Regional de Administração de Sergipe (CRA-SE) visitou as Prefeituras Municipais de Itabaiana e Moita Bonita, no último dia 19.

Na cidade de Itabaiana, foi solicitado providências quanto a inclusão da obrigatoriedade da vaga ofertada para o cargo de auditor Fiscal e Tributário e o cargo de Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental. A chefe de gabinete do prefeito, Erica Pinheiro Sousa, informou que a questão será respondida através da assessoria jurídica da prefeitura.

A fiscalização do CRA-SE, então, foi à Secretaria de Administração, onde a presidente da CPL- Comissão de Licitação, Andrea Batista, foi orientada quanto a exigência do registro das empresas do campo privativo do Administrador. A mesma informou que somente solicita o registro no ato da contratação, e que reconhece a importância do Registro afim de possibilitar ao município serviços de qualidade para a sociedade.

Em Moita Bonita, a comissão de licitação, representada por Daiane de Lima Santana, disse que a prefeitura já vem obedecendo a lei 4.769/65 – que regulamenta a profissão – e que no momento não tem contrato com empresa no campo privativo.

Neste ano de 2021, oito municípios já foram visitados pela fiscalização do CRA-SE, acrescentam-se a lista as cidades de Areia Branca, Macambira, Campo do Brito, Carira, Pedra Mole e Frei Paulo. A iniciativa contribui para o crescimento e fortalecimento da profissão de Administrador.

