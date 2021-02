Dudu Nobre entrega curiosidades da época em que Mumuzinho cantou em sua banda e diz: ‘Feliz de ter participação nessa história’. Sambista foi uma das pessoas mais importantes para o técnico do ‘The Voice +

Hoje Mumuzinho é um dos principais nomes do samba no Brasil e, com uma carreira de sucesso, conquistou uma merecida cadeira como técnico do The Voice +. No passado, no entanto, o cantor correu atrás de seu sonho se agarrando às oportunidades que apareciam pelo caminho e, nesta trajetória, teve a ajuda de alguns artistas, que lhe ajudaram a ganhar visibilidade no meio artístico. Ao pensar nas primeiras pessoas que confiaram em seu talento e “viraram a cadeira” para ele, Mumu sempre cita o nome de Dudu Nobre – e o Gshow foi atrás do sambista para saber como tudo aconteceu.

Dudu lembra que conheceu Mumuzinho em Padre Miguel, na época que ele cantava em seu primeiro grupo musical, batizado de Trânsito Livre. “Ele ia lá na casa da minha tia e sempre dizia: ‘Fala pro Dudu que vai ter o meu pagode ali, a gente tem uma roda de samba!’. A roda era numa garagem, tive o prazer de ir lá curtir um pouco e já achei o Mumuzinho muito talentoso”, conta.

“O que mais me chamou atenção nesse primeiro encontro foi realmente o talento do Mumuzinho. Sempre foi um menino muito talentoso e tem aquela formação de ator também, que acabou levando de uma maneira muito bacana para a música.”