Energisa lança o maior programa de estágio da sua história

23/02/21 - 09:42:43

São mais de 240 vagas com inscrições até 28 de fevereiro

O Grupo Energisa está com inscrições abertas em seu programa de estágio em 10 estados. Em Sergipe, as 13 vagas são para as cidades de Aracaju e Maruim. As oportunidades são voltadas para nível técnico e superior nas áreas como Administração, Psicologia, Estatística, Ciências da Computação, Economia, Matemática, Engenharias Elétrica e de Produção, Técnicos Eletrotécnica e Eletrônica. As inscrições podem ser feitas até o dia 28 de fevereiro no link https://jobs.kenoby.com/estagioenergisa.

“Estamos em busca de candidatos criativos para que possamos desenvolver novos talentos. Acreditamos que esta é uma grande oportunidade considerando todos os desafios enfrentados por jovens durante a pandemia. Queremos ser a porta de entrada deles para o mercado de trabalho e, por isso, decidimos oferecer este ano o maior programa da história da Energisa, uma empresa completa de energia, com foco em inovação, sustentabilidade e qualidade no atendimento ao cliente”, afirma Antonio Negreiros, diretor de Recursos Humanos do grupo.

O programa de estágio tem duração de 12 meses, sendo possível renovação por mais 12 meses para os estagiários das vagas de nível superior. A Energisa oferece remuneração compatível com o mercado, incluindo vale-transporte e seguro de vida.

Da assessoria