Estudante sergipana é aprovada em cinco universidades americanas

23/02/21 - 10:08:06

A jovem Catarina Cristian, aluna do High School do Colégio Master, foi aprovada em cinco universidades internacionais para o curso de Genética. A estudante foi aceita pelas instituições de Iowa State University, Duquesne University, DePaul University, Drake University e University of Dayton, localizadas nos Estados Unidos. O High School corresponde ao Ensino Médio americano e proporciona aos alunos a possibilidade de ingressar em universidades fora do país, ampliando ainda mais o leque de oportunidades profissionais. Congratulations, Catarina!

Depois da retomada das aulas no último dia 26 de janeiro, agora foi a vez do retorno dos estudantes de Pré-Vestibular e Assistente do Colégio Master. As aulas, para as turmas que se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e outros vestibulares, foram iniciadas na última quinta-feira (18), de forma híbrida, com aulas presenciais e virtuais, assim como acontece com as demais séries. Já os projetos complementares, como oficinas de disciplinas específicas, acontecem de maneira remota, como forma de garantir ainda mais segurança aos alunos.

Foto: Arquivo Pessoal

Da assessoria