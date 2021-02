Federação Aquática de Sergipe realiza programa para os dias 13 e 14 de março

Após quase um ano sem qualquer competição oficial no Estado em função da pandemia provocada pelo Covid-19 a Federação Aquática de Sergipe programa para os dias 13 e 14 de março no Parque Aquático Oseas Dias de Miranda (antiga piscina da Escola NOrmal), a Copa Sergipe de Natação – Tr. Márcio Porto. A competição tradicionalmente faz parte do calendário anial de eventos da FASE e volta esse com várias novidades. A primeira delas é por conta das restrições sanitárias, não será permitida a entrada do público em geral. Somente atletas inscritos, comissões técnicas e equipe de arbitragem vão ter acesso ao parque aquático. Na entrada todos irão passar por avaliações feitas por um profissional de saúde especialmente contratado pela FASE para esse fim. Haverá separação de equipes, totem com álcool em gel e uso obrigatório de máscara.

As inscrições já estão abertas e os clubes sergipanos prometem voltar com tudo, mesmo com as restrições a expectativa é de bons tempos e disputas emocionantes na piscina: “a equipe já vem treinando a um bom tempo, estamos morrendo de saudade das competições estaduais, entendemos e apoiamos as medidas adotadas pela federação. Mesmo assim vamos pra conquistar o título e nossos atletas buscarão bons tempos”, afirmou o professor Suamy Gonzaga treinador da Aquasport/Sergipe.

No planejamento para a temporada 2020 a diretoria da FASE esperava ter um ano cheio de grandes competições, tanto de clubes quanto escolar, porém a pandemia fez com que todas os eventos fossem cancelados e foi um ano muito difícil para todos. Aos poucos o esporte está voltando e nesse sentido foi tomada a decisão conjunta entre diretoria e clubes de realizar esse campeonato: “nos reunimos de forma virtual, diretoria da FASE e representantes dos clubes filiados, nesse encontro decididos fazer esse torneio que sempre fez parte do nosso calendário, não foi realizado ano passado mas volta a dispiuta em 2021. Decidimos por medidas duras como não permitir a presença nem dos pais na pisicina, porém era o necessário para o momento que passamos”, falou o presidente da federação sergipano que também falou que um profissional de saúde estará na entrada testando todos e aqueles que não forem aprovados, mesmo atletas inscritos na competição, não entrarão no parque aquático.

TEMPORADA 2021

Na reunião foi colocado para todos o planejamento para essa temporada, com eventos que a FASE pretende realizar durante o ano inteiro, claro que a depender das condições sanitárias, está marcada para o final do mês uma Assembleia e nela as decisões sobre o calendário serão confirmadas, como sempre é feito em todos os anos. Além da Copa Sergipe estão previstas mais 4 competições estaduais e um norte e nordeste de seleções, esse um evento muito esperado pelos atletas. Sergipe foi escolhido como sede do Troféu Milton Medeiros em 2020, porém a pandemia suspendeu todos os eventos que acabaram ficando para esse ano e deve acontecer no mês de julho no Parque Aquático Zé Peixe. Além das competições de clubes estão previstas competições escolares e da categoria master, porém essas somente serão realizadas no momento oportuno. O certo é que a federação voltará a realizar um evento um ano após o último e os cuidados sanitários serão a tônica do final de semana aquático.

A entidade gestora dos desportos aquáticos em Sergipe também está planejando realizar competições de águas abertas e polo aquático, providências nessa sentido já estão sendo tomadas e em breve diretoria e clubes interessados irão se reunir para debater sobre esse calendário e sobre as necessidades de ambos os esportes. Isso e muito mais fará parte dessa nova temporada aquática que está somente começando, claro que a pandemia ainda assusta e limita as ações mas diretoria e clubes estão empenhados em fazer o esporte acontecer.

