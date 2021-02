GOVERNO PAGA O SALARIO DE FEVEREIRO NA SEXTA-FEIRA

23/02/21 - 19:59:19

O governador Belivaldo Chagas (PSD) anunciou nesta terça-feira (23) o pagamento integral do funcionalismo dentro do mês, como fora anunciado no início de fevereiro. Será na sexta-feira (26), partir das 14 horas.



O governador diz que está cumprindo um dos projetos mais importante do seu Governo e lembra que para colocar os salários em ordem, pagará neste mês o referente a dois salários: o de janeiro, que foi concluído dia 10 de fevereiro, e o mês atual no dia 26.

Há sete anos os servidores recebiam seus salários dez dias depois do mês trabalhado, sem contar com décimo terceiro que sempre atrasava. Fevereiro reinicia uma nova etapa no pagamento do salário integral dentro do mês e a certeza do pagamento do décimo terceiro dentro do prazo.