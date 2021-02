Instituto Banese abre seleção para estágio em Jornalismo e Design Gráfico

23/02/21 - 10:16:03

O Instituto Banese está com seleção aberta para preenchimento de uma vaga de estágio em Jornalismo e uma vaga de estágio em Design Gráfico. Para se candidatar, os estudantes devem estar cursando a partir do 4º período de graduação dos respectivos cursos.

Para participar da seleção é necessário enviar currículo e portfólio até o dia 05 de março para o email comunicacao@institutobanese.org.br com o assunto ‘Estágio Jornalismo’ ou ‘Estágio Design’.

Após seleção do currículo os candidatos participarão de entrevista.

Os estagiários selecionados irão desenvolver atividades no Núcleo de Comunicação do Instituto Banese, atendendo demandas provenientes dos diversos projetos e ações realizados pela instituição, incluindo o Museu da Gente Sergipana Governador Marcelo Déda.

Em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, os currículos e dados informados nos mesmos ficarão mantidos em nossos bancos de dados pelo período de seis (06) meses, sendo utilizados única e exclusivamente para questões de candidatura, mantendo-os no mais absoluto sigilo. A proteção dos dados ficará a cargo do Instituto Banese, ressaltando que em qualquer momento o titular poderá solicitar a exclusão dos mesmos via canal de Privacidade e Proteção de Dados (dpo@institutobanese.org.br).

Mais informações através do email comunicacao@institutobanese.org.br ou pelo telefone (79) 3218-1551.

Por Tarcila Olanda