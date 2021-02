LIDERANÇAS MUNICIPAIS PARTICIPAM DE REUNIÃO ESTADUAL DO CIDADANIA

23/02/21 - 10:21:53

O Cidadania Sergipe promoveu reunião estadual nesta segunda-feira (22) com a presença das lideranças municipais da base partidária, com o objetivo de debater o processo eleitoral 2020 e avançar na construção do planejamento estratégico 2021/2022. Participaram do encontro o senador Alessandro Vieira, presidente estadual do Cidadania, os deputados estaduais Samuel Carvalho, Kitty Lima e Georgeo Passos, além de prefeitos, vice-prefeitos e vereadores eleitos em todo o Estado. O evento ocorreu no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas e seguiu os protocolos de saúde e segurança pós Covid-19.

O senador Alessandro ressaltou a relevância da oportunidade para ouvir a base partidária e manter o contato mais próximo entre as lideranças. “Estamos buscando uma caminhada de reconstrução do nosso estado, e isso só acontece ouvindo a sociedade. Passamos por um processo eleitoral muito duro e atípico, mas fizemos um belo trabalho, prezando pelos valores que o partido se propõe. Alguns resultados foram consolidados, outros ainda estão em gestação, mas o fundamental é mantermos o grupo unido, alinhado e com clareza da missão que temos na política”, destaca Alessandro Vieira.

O deputado Georgeo Passos evidenciou o crescimento do partido no último pleito: foram dois prefeitos, dois vice-prefeitos e 32 vereadores eleitos em Sergipe. “Me chama atenção o crescimento do Cidadania, comparado à última eleição municipal, em 2016. Antes foram 5 candidatos a prefeitos, nessa lançamos 18. Em 2016 foram 221 candidatos a vereador. Em 2020 foram 441 candidatos. Isso demonstra o fortalecimento e o trabalho do grupo, como também nossa confiança na liderança do senador Alessandro. Em 2022, o Cidadania fará oposição de verdade a quem está hoje governando Sergipe”.

A deputada Kitty Lima parabenizou os presentes pela coragem de colocar seus nomes à disposição da população e frisou a importância do grupo permanecer cada vez mais unido. “Essa união dos diretórios municipais, dialogando, conversando olho no olho, é essencial para construção do projeto Cidadania, que é sólido e está se fortalecendo com a participação de toda a sociedade”, aponta a parlamentar.

O deputado Samuel Carvalho reforçou a importância do partido anunciar sua pré-candidatura ao governo de Sergipe. “Sergipe está sendo administrado pelo mesmo grupo há quase 20 anos. Na cidade de Socorro são quase 30 anos que o mesmo agrupamento político domina nossa cidade. Somente com a força de pessoas de bem, que acreditam na verdadeira política, é possível mudar essa situação. Quando a gente se posiciona, participa do processo eleitoral de forma coerente, séria, a gente planta uma semente, independente de resultado. E essa semente vai germinar, e no momento certo dá o fruto”, reiterou.

Fonte e foto assessoria