Luciano Bispo diz que Ceasa vai realizar sonho dos itabaianenses

23/02/21 - 11:34:49

Será inaugurada na tarde da próxima quinta-feira, 25, através do Programa de Parceria Público Privada entre o Governo do Estado e a empresa Icobras, a Central de Abastecimento de Itabaiana. A obra da Ceasa teve investimento de R$ 36.060.925,64. O presidente da Assembleia Legislativa de Sergipe, Luciano Bispo, lembrou que o empreendimento é um sonho antigo dos itabaianenses.

“A Ceasa de Itabaiana é uma luta que começou na gestão do governador Marcelo Déda, passando pelo governo de Jackson Barreto e que será consolidada agora na administração do governador Belivaldo Chagas. A inauguração na próxima quinta-feira será a realização do sonho dos moradores de Itabaiana e de municípios vizinhos”, destaca.

Luciano Bispo ressaltou a importância da geração de empregos principalmente num momento difícil em virtude da pandemia do novo coronavírus.

“Com a inauguração dessa Central de Abastecimento, a expectativa é de que possam ser gerados cerca de 600 postos de trabalho, além dos serviços remunerados indiretos relacionados à carga e descarga de alimentos e transporte e a ampliação do escoamento da produção agrícola”, enfatiza.

Empreendimento

Construída às margens da BR-235 próximo ao Povoado Raposa, a nova Central de Abastecimento tem uma área de 34.528,87 m² e área construída de 10.652,58 m².

No primeiro bloco funcionará o setor administrativo com 12 boxes e dois espaços destinados a unidades bancárias. O segundo bloco foi feito para o setor de varejo (produtos agrícolas), com 36 boxes para o mercado do produtor e 55 varejistas – todos com 12,00 m² de área, além de 54 balcões, quatro sanitários masculinos e quatro femininos, sendo a metade para pessoas com mobilidade reduzida.

O terceiro bloco funcionará com o setor atacadista, com 61 boxes para frutas, legumes e hortaliças; 24 boxes para grãos, raízes e tubérculos; 25 boxes para açougue (carne bovina, suína, frango e pescado), além de seis banheiros masculinos e femininos, sendo dois exclusivos para pessoas com mobilidade reduzida

A área tem ainda uma Praça de Alimentação com sete restaurantes e/ou lanchonetes, área de circulação, quatro banheiros masculinos e femininos, sendo dois específicos para pessoas com dificuldades de locomoção.

Foto: Mário Sousa/Governo de Sergipe

Por Aldaci de Souza