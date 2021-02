EDVALDO: “O NOSSO FOCO É DEFENDER A VIDA E ALAVANCAR O DESENVOLVIMENTO”

23/02/21 - 15:23:12

A gestão do prefeito Edvaldo Nogueira deu mais um passo na formulação do Planejamento Estratégico para o período 2021-2014. Na manhã desta terça-feira, 23, Edvaldo se reuniu com a vice-prefeita Katarina Feitoza e o secretariado para apresentar e discutir o Mapa Estratégico da administração, com as linhas gerais de trabalho, valores da gestão e seus objetivos estratégicos. O Mapa foi construído a partir dos eixos de desenvolvimento humano, social, econômico e urbano sustentáveis, inovação e excelência na prestação dos serviços públicos municipais. O foco no primeiro biênio (2021-2022), segundo o prefeito, será “defender a vida e alavancar o desenvolvimento”.

A reunião desta terça foi a quinta etapa no processo de elaboração do Planejamento Estratégico 2021-2024. Antes, no início deste mês, o prefeito, a vice-prefeita, os secretários municipais e os gestores de planejamento de cada pasta discutiram os três eixos e objetivos estratégicos do governo. Nesta terça, após a validação das propostas pelo prefeito, foi o momento de alinhar as propostas, quando todos os presentes puderam avaliar o que já foi produzido até o momento e discutir mudanças e melhorias. Validados todos os pontos, o trabalho segue agora para a etapa de definição de indicadores, projetos e metas. Até o início de abril, o Planejamento Estratégico estará concluído para apresentação à sociedade.

“Estou muito feliz com o aprimoramento do nosso Planejamento Estratégico. Na nossa gestão anterior, o Planejamento foi um guia fundamental para o sucesso do governo. E agora, com mais experiência e conhecimento, estamos produzindo um plano ainda melhor, que leva em consideração o momento que estamos vivendo, mas que também pensa o futuro da cidade. Queremos uma Aracaju onde as pessoas são o centro de tudo o que realizamos, onde as pessoas têm liberdade, vivem bem e são prósperas”, afirmou Edvaldo.

O prefeito destacou que valores guiarão cada ação e projeto de seu governo. “O protagonismo das pessoas, a sustentabilidade, a inovação, a ética, a transparência e a gestão de resultados são os pilares da nossa administração. São os valores que coexistem em todo o nosso trabalho”, disse. “Sabemos que o momento atual, por causa da pandemia, exigirá muito de nós e, assim como fizemos até agora, seguiremos trabalhando na defesa da vida, cuidando das pessoas e da cidade, inovando e promovendo o desenvolvimento”, reiterou.

Estão incluídas no conjunto dos objetivos estratégicos da gestão garantir e qualificar o acesso da população aos serviços de saúde, ampliar o acesso à educação infantil e melhorar a aprendizagem, contribuir para a segurança da cidade, reduzir o déficit habitacional, fomentar o desenvolvimento econômico, melhorar a infraestrutura da cidade, manter o equilíbrio fiscal, melhorar o transporte público e avançar na proteção animal, entre outros temas.

Foto: Ana Lícia Menezes/PMA – AAN