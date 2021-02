Recentemente, Andressa Suita disse, em entrevista a Sabrina Sato, que ela não iria rotular a relação com Gusttavo Lima. Os dois podem estar ensaiando a reconciliação

23/02/21 - 11:39:03

Isso depois que os dois foram flagrados juntinhos passando um fim de semana al mare em Angra dos Reis, na Região da Costa Verde, no Rio. Os dois podem estar ensaiando a reconciliação, como um casal de namorados em início de relação, mas o curioso é que os três processos abertos pela influenciadora contra o sertanejo continuam aparecendo no Tribunal de Justiça de Goiás.

As três ações correm em segredo de Justiça na comarca de Bela Vista de Goiás, na Vara de Família e Sucessões. O primeiro, com entrada em 15 de outubro de 2020, pedia a dissolução do casamento e consequente divórcio, o que ocorreu no finzinho de novembro. Outros dois processos ainda estão no TJGO. Um distribuído no dia 9 de novembro, e outro em 9 de dezembro. Este último, inclusive, já aparece sem o Lima de Gusttavo no sobrenome de Andressa.

Os processos têm a ver com pensão alimentícia, já proferida para Andressa e os filhos e tratam ainda da partilha de bens do sertanejo. Há cerca de uma semana, os dois postaram em suas redes sociais fotos de um café da manhã no mesmo local, colocando os fãs mais uma vez em contagem regressiva pela volta do casal.

Fonte/Foto: globo.com