SAÚDE DISTRIBUIU MAIS DE 165 MIL AGULHAS E SERINGAS PARA O ESTADO DE SERGIPE

23/02/21 - 05:37:13

Governo Federal já distribuiu mais de 18 milhões de insumos para auxiliar na vacinação da população brasileira

Para auxiliar o estado de Sergipe na imunização da população contra à Covid-19, o Ministério da Saúde distribuiu 165,9 mil seringas e agulhas. Do total de insumos distribuídos ao gestor local do estado, 83 mil foram de seringas e 82,9 mil foram de agulhas, como consta no painel de distribuição de seringas e agulhas, dentro da plataforma LocalizaSUS. No painel, é possível consultar quanto cada estado recebeu desses materiais para imunizar a população.

Para dar mais transparência às ações do Governo Federal no enfretamento à Covid-19 no país, o Ministério da Saúde lançou o painel de distribuição de seringas e agulhas, dentro da plataforma LocalizaSUS. A ferramenta permite que a população consulte informações sobre a distribuição dos insumos aos estados. Até o momento, foram distribuídas mais de 18 milhões de seringas e agulhas para apoiar estados e municípios na campanha de vacinação.

O cronograma de entrega dos produtos foi elaborado de acordo com a capacidade de produção industrial e dos estoques já disponíveis nos estados.

A medida é uma das ações do Governo Federal para dar suporte aos estados e municípios no enfretamento à pandemia. O Ministério da Saúde tem centralizado a aquisição de insumos, Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e ventiladores pulmonares, como apoio estratégico aos estados durante a pandemia.

TRANSPARÊNCIA

A transparência e o uso da tecnologia em prol da saúde pública são marcas da gestão do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. Por meio da plataforma LocalizaSUS, a população pode acompanhar a quantidade de EPI, medicamentos, ventiladores pulmonares e outros insumos distribuídos a cada estado.

O painel on-line conta também com o número de leitos habilitados em todo país, testes entregues e outros produtos disponibilizados, informando a população brasileira sobre tudo o que foi comprado, doado e distribuído para o enfrentamento da pandemia.

Confira o quantitativo de insumos distribuídos a Sergipe até 22/02/2021:

Quantidades de insumos enviados a SERGIPE Sergipe (SE) Agulha 82.900 Seringa 83.000 TOTAL 165.900

BRASIL IMUNIZADO

O Brasil é o sexto país que mais aplicou doses contra a doença no mundo, segundo ranking divulgado na última semana pela plataforma Our World in Data, da Universidade de Oxford (Reino Unido), que acompanha a evolução da vacinação contra a doença em todos os países com campanhas em andamento.

O país se destaca à frente de outros que iniciaram a imunização antes, como Alemanha, França e Itália. Em primeiro lugar, aparecem os Estados Unidos (52,9 milhões), seguidos da China (40,5 milhões), Reino Unido (15,8 milhões), Índia (8,72 milhões) e Israel (6,6 milhões).

Por Bruno Cassiano

Ministério da Saúde