SENADOR ROGÉRIO CARVALHO VAI INTEGRAR A CCJ, A CAE, E A CSF DO SENADO

23/02/21 - 16:44:44

A composição das comissões no Senado Federal foi finalizada na semana passada e divulgada nesta terça, 23. Os parlamentares são indicados pelos próprios partidos conforme a representação partidária. Ao todo, são 13 comissões permanentes.

Depois da eleição do novo presidente do Senado e dos demais membros da Mesa, os senadores definem esta composição das comissões permanentes e a escolha dos seus presidentes e vices.

Integrante da terceira secretaria da mesa diretora do Senado, o senador Rogério Carvalho (PT/SE) vai participar de três importantes comissões da casa legislativa: a CCJ (Comissão de Constituição e Justiça), a CAE (Comissão de Assuntos Econômicos), e a CSF (Comissão Senado do Futuro).

“Essas três comissões em que somos titulares são responsáveis por analisar emendas constitucionais e as matérias de impacto para o Brasil. Nestes espaços, seremos o povo na defesa dos assuntos de interesse público”, esclarece o senador sergipano em ocupar estas comissões.

A CCJ é considerada estratégica porque tem o poder de decidir se uma proposição segue para o plenário; a CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) é responsável por deliberar os projetos de lei que tratam de assuntos relacionados à economia do país; e a CSF (Comissão Senado do Futuro) que tem a missão de promover discussões sobre grandes temas e o futuro do Brasil, assim como aprimorar a atuação do Senado Federal.

“Nosso maior desafio vai ser lidar com a incompetência e a má fé de quem compõe o governo”, alerta o senador Rogério Carvalho.

Ele fala sobre o trabalho que vai desenvolver nas comissões: “Vamos tentar impedir reformas que retirem direitos e que desmontem a estrutura do Estado brasileiro”.

O senador Rogério Carvalho ainda é suplente da CAS (Comissão de Assuntos Econômicos), da CCT (Comissão de Ciência e Tecnologia), e da CTFC (Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor).

A escolha dos presidentes e vices deve acontecer até a sexta-feira, 26. A expectativa é que as comissões já comecem a atuar na semana que vem.