VEREADORES FISCALIZAM OS TERMINAIS E CONSTATAM ATRASO NAS OBRAS E LOTAÇÃO

23/02/21 - 12:46:53

Através da iniciativa do vereador por Aracaju, Ricardo Marques (Cidadania), os parlamentares da Comissão de Obras, Serviços Públicos, Transportes e Meio Ambiente visitaram o Terminal de Integração do Distrito Industrial de Aracaju – Terminal DIA – e o Terminal de Integração Atalaia na tarde desta segunda-feira (22).

O objetivo foi verificar o cumprimento do prazo para as reformas dos terminais, além de fiscalizar se os protocolos sanitários de combate à Covid-19 estão sendo cumpridos. “Infelizmente, vimos o que eu já venho alertando há algum tempo, obras atrasadas, superlotação nos ônibus e falta de fiscais da SMTT. No Terminal Atalaia, por exemplo, o prazo para o encerramento da obra foi em agosto de 2020”, alertou Ricardo.

Outra observação dos parlamentares foi que, mesmo com o prazo da obra encerrado, a quantidade de profissionais trabalhando estava reduzida. “Encontramos apenas três profissionais trabalhando no Terminal DIA, um pedreiro e dois auxiliares. Desse jeito a obra não anda. A prefeitura precisa informar por que as obras se arrastam e não dispõe da mão-de-obra necessária para concluir essas obras. Não existe transparência. Além disso, a gestão precisa explicar pra que tanto aditivo, isso é mais gasto de dinheiro público do contribuinte”, questionou o vereador do Cidadania.

A superlotação dos ônibus e a ausência de fiscalização nos terminais são outros problemas encontrados no sistema do transporte público. “Estamos vivendo um momento grave na saúde pública com a pandemia do novo coronavírus e, mesmo assim, os ônibus estão chegando e saindo dos terminais superlotados e não há nenhum fiscal da SMTT para organizar as filas e a quantidade de pessoas. Os usuários estão reclamando da demora, da redução da frota e da falta de informações. Acredito que esses problemas são simples de serem resolvidos, basta atenção e vontade da prefeitura de Aracaju”, observou Ricardo.

“Gostaria de agradecer aos parlamentares que atenderam ao meu convite para as visitas e dizer que este é o caminho que devemos seguir nesta legislatura. Esse trabalho é muito importante para que possamos identificar os problemas, encontrar e apresentar as soluções em favor da população aracajuana”, concluiu Ricardo Marques.

Participaram da visita os parlamentares Breno Garibalde (DEM), Eduardo Lima (Republicanos), Pastor Diego (PP), Sargento Byron (Republicanos) e Soneca (PSD).

Por Wandycler Júnior

Foto assessoria