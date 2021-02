Acessos ao Centro Histórico de São Cristóvão terão barreiras de orientação a partir desta quinta

24/02/21 - 12:58:20

A Prefeitura de São Cristóvão, em parceria com a Polícia Militar, irá montar barreiras de orientação nos três acessos ao Centro Histórico do município a partir desta quinta-feira (24) seguindo até o domingo (28). O intuito é evitar aglomerações na cidade durante as datas da tradicional Romaria de Senhor dos Passos, que neste ano, em virtude da pandemia da Covid-19 ocorrerá de maneira virtual.

De acordo com a diretora-presidenta da Fundação de Cultura e Turismo João Bebe-Água (Fundact), Paola Santana, as barreiras de orientação serão montadas nos acessos à cidade pela BR 101, Rodovia João Bebe-Água e Rodovia Zezinho da Everest.

Ao todo, serão 158 policiais atuando durante os quatro dias e barreiras também contarão com a presença da Vigilância Sanitária do município. Segundo ela, o intuito é que a população seja informada que as igrejas e museus estarão fechados para visitação neste período e que a Romaria acontecerá exclusivamente de maneira virtual, através das redes sociais da Paróquia Nossa Senhora da Vitória.

“A Polícia Militar é sempre uma parceira da Prefeitura durante a realização da Romaria. Todos os anos eles acompanham os romeiros que estão vindo de outras cidades e chegam pelos três principais acessos. Esse ano por conta da pandemia, nós solicitamos que a PM fizesse barreiras de orientação, principalmente para os ônibus com romeiros e ambulantes que historicamente vem para a cidade nesta época”, explica.

A diretora ainda destaca que, além dos monumentos religiosos que estarão fechados para evitar visitações, também não existirão casas dos romeiros, nem decoração festiva alusiva à Romaria. A Prefeitura não instalará palcos, nem sistema de som na cidade. A intenção é não criar o clima tradicional da Romaria de Senhor dos Passos, evitando assim a possibilidade de visitas.

Com intuito de conscientizar a população sobre a não realização do evento presencialmente, a Prefeitura também tem investido desde janeiro na divulgação através de campanhas nas redes sociais, contatos com a imprensa sergipana e distribuição de faixas informativas pela cidade.

Programação

Com o tema: “Assim como o Senhor dos Passos, fique em casa: um ato de amor”, a Romaria de Senhor dos Passos teve sua programação on-line iniciada no começo de fevereiro. Abaixo você encontrará as datas das lives, que serão exibidas pelo perfil do youtube e do IG: pnsvitoria.

Sexta 26 de fevereiro

Ofício em preparação para a Romaria às 18h30 – Igreja Senhor dos Passos

Sábado 27 de fevereiro

Missa: 17h – Igreja do Carmo Maior

Domingo 28 de fevereiro

Missas:

10h – Igreja Matriz (Missa Solene)

14h – Sermão do encontro

17h – Igreja Matriz

Foto: Dani Santos

Da assessoria