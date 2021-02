ARACAJU É O MUNICÍPIO QUE MENOS APLICOU 1ª DOSE DA VACINA, DIZ KITTY LIMA

A falta de gestão por parte do prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) à frente da Prefeitura Municipal de Aracaju (PMA) tem provocado uma baixa taxa de vacinação contra a Covid-19. Atualmente, o município ocupa a 1ª colocação entre aqueles que menos aplicaram em todo o estado, é o que aponta a líder da oposição, deputada estadual Kitty Lima (Cidadania).

Os dados revelados por Kitty estão disponíveis para acesso da população no Portal da Covid-19 do Governo de Sergipe. Nele consta que Aracaju aplicou, proporcionalmente, apenas 66% das primeiras doses enviadas pelo Ministério da Saúde.

“É uma situação que beira o absurdo, pois há milhões de pessoas aguardando por essa vacinação, mas a Prefeitura de Aracaju não consegue fazer o mínimo que é aplicar naqueles que estão no grupo prioritário e dar prosseguimento ao cronograma”, reclamou a parlamentar.

Hospital São José

A situação se mostra ainda mais caótica com a recente notícia de que a PMA deve cerca de R$ 5 milhões ao Hospital São José, considerada uma das unidades de saúde mais importantes da capital, tendo em vista a sua atuação via convênio com o Poder Público. Como consequência da dívida, o hospital já comunicou que suspenderá os serviços devido à falta de recursos.

“É mais uma prova do fracasso dessa gestão na saúde. Logo no momento mais delicado das últimas décadas, em meio a uma pandemia grave, vemos um hospital encerrar os serviços de convênio por falta de pagamento da prefeitura. É terrível o que estamos passando e eu clamo para Edvaldo e sua gestão: não deixem o povo de Aracaju morrer sem assistência”, apelou a deputada.

