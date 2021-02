Câmara Municipal de General Maynard realiza a primeira sessão para de 2021

24/02/21 - 05:38:06

O início da primeira sessão solene da Câmara Municipal de General Maynard, foi de grande expectativa e agradecimentos ao povo maynardense, que confiou votos aos nove vereadores que estarão à frente dos trabalhos do município e na fiscalização da prefeitura no biênio de 2021-2024.

A primeira sessão foi aberta pelo prefeito Valmir de Nira, que afirmou o seu compromisso com o povo, no trabalho de fazer melhorias para o município e frisou que o “palanque acabou , agora é trabalhar”. Logo em seguida o presidente da casa, Alysson Andreoly, apresentou os novos parlamentares aos presentes e destacou que a casa do povo estará de portas abertas para a comunidade maynardense. Durante o seu discurso, o presidente da Câmara, bastante solícito com a população, apresentou o advogado da Câmara, Dr. Charles, à população do município, e comentou que Dr. Charles estará a disposição da população e dos vereadores.

Respeitando as exigências da saúde, os vereadores e presentes, estavam com máscara e de forma ordeira e democrática, a Câmara pode ouvir o secretário de Controle Interno, Danilo Rocha, que esteve representando os secretários do município, que na ocasião, parabenizou os vereadores eleitos pelo povo, e destacou a confiança da população maynardense na capacidade de cada um .

Por Patrícia França

Foto assessoria