Chega a Sergipe 16.500 doses da vacina com perspectiva de chegar mais 9 mil nesta quinta

24/02/21 - 21:21:36

O Estado de Sergipe recebeu nesta quarta, 24, nova remessa de vacinas contra o novo coronavírus para imunização de trabalhadores da saúde e idosos na faixa dos 80 anos. Foram 16.500 doses da vacina Astrazeneca e serão distribuídas 5.410 para os trabalhadores da saúde, o que corresponde a 8% do total deles no estado, e 10.244 para idosos com idade entre 85 e 89 anos, contemplando 100% deste público. Há perspectiva de chegar mais n0ve mil doses nesta quinta-feira (24) o que incluirá os idosos.

Ainda são esperadas 9 mil doses da Coronavac destinadas aos idosos de 80 a 84 anos. Serão contempladas 4.309 pessoas nesta faixa etária, o que corresponde a 24% do público-alvo. A vacina Coronavac deve chegar nesta quinta, 25, em Aracaju, de acordo com o Ministério da Saúde.

O total das duas remessas soma 25.500 doses do imunobiológico, alcançando um público total de 19.963 pessoas, conforme consta no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19.

Remessas anteriores – Na primeira remessa, em janeiro deste ano, o Estado recebeu 48.880 doses da Coronavac e iniciou o processo de imunização de 24.440 pessoas, já que há a necessidade de se resguardar a segunda dose. Na remessa seguinte, Sergipe recebeu 8.800 doses também da Coronavac para a vacinação de 4.400 pessoas e mais 19 mil da Astrazeneca (Fiocruz) destinada à imunização de 9.500 idosos com idade de 90 anos a mais.

Praticamente 100% das doses já recebidas foram distribuídas com os municípios. A Secretaria de Estado da Saúde (SES) armazena apenas 5% do total recebido, seguindo protocolo do Ministério da Saúde. Essa reserva é destinada à reposição de doses, quando necessário.

Vacinação – A cobertura vacinal avança nos grupos prioritários. Nos trabalhadores da saúde, 78,6% da primeira dose enviada foi aplicada e 73,6% da segunda dose.

Quanto aos idosos que vivem em instituições de longa permanência, 105% da primeira dose enviada foi aplicada e 95,6% da segunda dose.

Nos índios aldeados da tribo Xocó, em Porto da Folha, 96% da primeira dose enviada foi aplicada e 85% da segunda dose

Já com relação aos idosos acima de 90 anos, 91% da vacina enviada para primeira dose já foi aplicada. Ainda não começou a vacinação da segunda dose por causa do intervalo de tempo necessário.