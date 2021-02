‘Comunicação, Educação e Sociedade’ é tema de simpósio internacional

Comemorando dez anos, o Grupo de Estudo e Pesquisa, Comunicação, Educação e Sociedade – GECES/UNIT/CNPq – da Universidade Tiradentes promove o 10º Simpósio Internacional de Educação e Comunicação (Simeduc). O evento já está com inscrições abertas e ocorre entre os dias 24 a 26 de março com a temática ‘Comunicação, Educação e Sociedade’.

O Simpósio de Educação e Comunicação objetiva reunir pesquisadores, professores, alunos de graduação e pós-graduação do Brasil e outros países, interessados nos estudos e discussões sobre a relação Educação e Comunicação e as consequências nos processos de aprendizagens dentro e fora do espaço acadêmico.

Para o docente do Programa de Pós Graduação em Educação na Universidade Tiradentes, Ronaldo Linhares, o Simeduc, desde sua criação, tem como objetivo pensar a relação comunicação-educação e pontua o domínio de códigos envolvido no processo de aprendizagem.

“Essa é uma relação absolutamente natural, pois considera que não se ensina e nem se aprende sem comunicar e não se comunica sem empatia, colaboração, correlação, respeito, autonomia, liberdade, senso crítico e domínio dos códigos e dos processos dialógicos envolvido em todos os espaços de aprendizagem, formal ou informal”, diz, destacando a pedagogia da comunicação.

“Esta sociedade traz a necessidade por uma pedagogia da comunicação. Esta pedagogia é o híbrido entre educação e comunicação. O tema dessa 10ª versão do evento pretende voltar ao seu objetivo de origem e abrir o espaço para as reflexões infindáveis sobre o encontro nos tempos de pandemia”, diz.

Pandemia

Sobre os impactos da pandemia do novo coronavírus na comunicação, o professor explica que as relações mediadas por dispositivos tecnológicos digitais proporcionaram dificuldades e resoluções.

“Vivenciamos avanços, principalmente, em relação à escola e aos processos de ensinar e de aprender. O Simpósio chama atenção para pensar questões como em que espaço estamos da relação educação/comunicação, a necessidade em desenvolver novas competências de literacia multimidiática fundamental para construção de uma educação crítica, dialógica, libertária”.

