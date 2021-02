Covid-19: Estado de Sergipe receberá 25.500 doses da vacina Astrazeneca e CoronaVac

24/02/21 - 12:50:25

O Ministério da Saúde está dando início à distribuição de mais 3,2 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 para ampliar ainda mais a vacinação no Brasil entre o fim de fevereiro e o início de março. Todos os estados e Distrito Federal começam a receber 2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca/Oxford, importadas da Índia, e 1,2 milhões de doses do imunizante do Instituto Butantan.

Estados deverão reservar a segunda dose da CoronaVac para garantir que ela seja aplicada de 2 a 4 semanas depois da primeira.

De acordo com o documento, o estado de Sergipe receberá ao todo 25.500 novas doses das vacinas.

Ainda segundo o comunicado da pasta federal da Saúde, as vacinas foram distribuídas da seguinte forma: 16.500 doses da Astrazeneca e 9.000 doses da Coronavac. Totalizando, assim, as 25.500 doses a serem destinadas ao estado sergipano.