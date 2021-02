Deputado capitão Samuel manifesta preocupação com a PEC do Senado

24/02/21 - 16:20:47

O deputado Capitão Samuel (PSC), destacou na sessão mista desta quarta-feira, 24, na Assembleia Legislativa de Sergipe, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) Emergencial, proposta pelo senador Marcio Bittar (MDB-AC), com medidas para destravar uma nova rodada do auxílio.

Para se ter uma ideia, o relatório vem gerando polêmica no Congresso Nacional, pois acaba com os gastos mínimos exigidos para os dois setores, fazendo com que o Congresso tenha de definir o montante a cada ano.

“A maioria dos governadores está trabalhando para a aprovação dessa desvinculação de receitas, mas nós precisamos saber a posição dos nossos prefeitos e do governador de Sergipe. Se essa PEC for aprovada, pode piorar algo que já não está bom, a exemplo da qualidade da saúde pública e da educação”, enfatiza.

Capitão Samuel está defendendo uma mobilização dos parlamentares sergipanos tanto da bancada estadual como da bancada federal, para que a PEC Emergencial não seja aprovada.

Por Aldaci de Souza

Foto: Joel Luiz