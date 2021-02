Eleições 2022: “Já tem gente da oposição se autoelegendo para as próximas eleições”, afirma vereadora Emília Corrêa

24/02/21 - 07:59:59

Faz pouco tempo que ocorreu o pleito municipal, mas alguns partidos já estão a todo vapor nas articulações para as próximas eleições. E, ao ser questionada durante entrevista, qual o posicionamento do Patriota, nesse sentido, a vereadora Emília Corrêa, foi taxativa: “o foco do Patriota continua sendo o fortalecimento”.

De acordo com a parlamentar, o momento é extremamente delicado e, falar em eleições agora, se torna até constrangedor. “Estamos enfrentando um momento difícil que me sinto até constrangida em tocar nesse assunto, sinceramente, embora eu sei que em determinadas ocasiões seja necessário. Mais constrangedor, ainda, é saber que já tem gente ignorando a situação e se autoelegendo”, afirmou.

Emília criticou o fato dessas articulações também estarem sendo feitas pela macro oposição. “Que tipo de oposição é essa? Esses que já estão de autoelegendo Senador, Deputado, Governador. Uma mistura de pessoas que não eram conectadas ou até eram, ou estão se conectando agora, vai saber…. Um absurdo”, declarou.

Por fim, a vereadora reforçou o posicionamento do partido do qual integra e, principalmente, o seu. “Sempre fui muito pelas pautas e questões de defender o povo. Ninguém me vê falando de direita, esquerda, dessas coisas que só atrapalham o andamento do que interessa para as pessoas. O partido permanece priorizando o fortalecimento e o mandato. Esse é o objetivo central agora”, concluiu.

Por Andrea Lima

Foto: Gilton Rosas