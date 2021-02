Fabiano Oliveira defende a ativação da Frente Parlamentar de Turismo

O vereador Fabiano Oliveira (PP) vem se posicionando desde a última sexta-feira, 19, acerca da problemática envolvendo os comerciantes da Cinelândia. Durante a apresentação do programa Ponto Final, na rádio Fan FM, o parlamentar disse que o comércio e os serviços de entretenimento na região das praias constituem importantes atividades geradoras de emprego e renda, no âmbito da indústria do Turismo em todo o litoral brasileiro, tendo sido extremamente prejudicadas pela pandemia. Fabiano entende como necessária a harmonização de tais atividades com a proteção ambiental e acredita que a disposição para o diálogo, manifestada pela Prefeitura propiciará o encontro de soluções para a situação.

“Serei um eterno defensor do nosso Turismo. Como uma das medidas iniciais, estamos solicitando a ativação da Frente Parlamentar em defesa do Turismo, e vamos também requerer a inclusão do Turismo, como tema de Comissão Permanente daquela Casa Legislativa, ao lado da Cultura e do Lazer, por considerarmos o setor turístico um dos grandes motores de desenvolvimento econômico e social, especialmente numa Cidade como a nossa Aracaju, com todas as suas belezas naturais e atrativos culturais, artísticos e gastronômicos”, comentou.

Sobre a Cinelândia, o vereador acrescentou a importância da busca de ações de natureza preventiva que possam evitar a ocorrência de situações como esta, destacando, mais uma vez, a necessidade de que se encontrem alternativas que assegurem a preservação do meio ambiente, sem excluir a perspectiva da exploração de atividades geradoras de emprego e renda.

“Precisamos abrir um diálogo com os órgãos competentes para buscar padronizar e organizar a área. Estamos falando de várias famílias cujo sustento depende de seu pequeno comércio, ligado ao turismo, embora não possamos também esquecer da questão ambiental. Vamos buscar, juntos, alternativas!”, concluiu.

