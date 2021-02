MARINHA ABRE 59 VAGAS PARA A ADMISSÃO AO SERVIÇO MILITAR VOLUNTÁRIO

24/02/21 - 11:22:38

Estão abertas, até o dia 04/03/21, as inscrições no processo seletivo de admissão ao Serviço Militar Voluntário de Praças da Marinha, na área de jurisdição do Comando do Segundo Distrito Naval, para 2021. Inscrições vão até o dia 04 de março de 2021.

São 59 vagas reservadas a candidatos de ambos os sexos,com 18 anos completos e menos de 41 anos até a data incorporação, e que tenham completado o nível médio técnico e nível fundamental com curso profissionalizante, nas áreas de Desenho Mecânico, Técnicos em Motores,Refrigeração/Climatização, Administração, Ciências Contábeis, Processamento de Dados, Metalurgia, Administração Hospitalar, Patologia Clínica, Motorista e Cozinheiro.

As inscrições devem ser realizadas no sitehttps://www.marinha.mil.br/com2dn/srd/servico-militar/inscricoes,onde também poderá ser encontrado o Aviso de Convocação com todas as informações necessárias.

O valor da taxa de inscrição é de R$60,00.

O candidato realizará provas objetivas de Conhecimentos em Língua Portuguesa e Militar-Naval, além de Prova de Títulos.

Os classificados passarão ainda por verificação de inspeção de saúde, teste de aptidão física, verificação de Dados Biográficos e documental.

Durante o curso o aluno tem direito a soldo mensal bruto a partir de R$1.926,00, uniforme, alimentação e assistências médica,odontológica, psicológica, social e religiosa.

Marinha do Brasil