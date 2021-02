Maternidade Nossa Senhora de Lourdes finaliza aplicação da 2ª dose da vacina

24/02/21 - 15:12:50

Na tarde desta terça-feira, 23, a Maternidade Nossa Senhora de Lourdes realizou o último dia de aplicação da segunda dose da vacina em trabalhadores que atuam na linha de frente no enfrentamento à Covid-19. A imunização foi realizada na sala de admissão da unidade, onde foram disponibilizadas 76 doses, totalizando no final da segunda fase, 773 doses aplicadas.

A vacinação teve início no último dia 12, quando foram imunizados 180 servidores. Já no dia 15, foram aplicadas 194 doses e no dia 17, foram disponibilizadas 323 doses do imunizante.

Para receberem a vacina, os profissionais apresentaram o documento de identidade e o cartão de vacinação com o registro da primeira dose. “Para quem está concluindo o processo de imunização, esse momento é de renovar as esperanças dos profissionais que em nenhum momento saíram da linha de frente. Essa segunda dose oferta conforto para entrar na linha de frente com uma proteção a mais”, atentou a superintendente da MNSL, Lourivânia Prado.

“Estou muito feliz por ter tomado a segunda dose e desejosa que todas as outras pessoas possam ser vacinadas. Minha mãe de 90 anos também foi vacinada”, observou a psiquiatra da MNSL, Ana Salmeron. A técnica de enfermagem, Maria Messias Barbosa, disse que às ações de prevenção e higiene são reforçadas para os colaboradores se sentirem ainda mais seguros.

Foto: Ascom SES

Ascom/SES