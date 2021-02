Matrícula online da rede estadual de ensino ocorrerá no período de 1º a 15 de março

No endereço eletrônico https://matriculaonline.seduc.se.gov.br/ a comunidade escolar pode verificar a relação das 325 escolas estaduais, níveis de ensino, modalidades e número de vagas

O processo de matrícula online deverá ser realizado no ‘Portal da Matrícula’, no endereço eletrônico: matriculaonline.seduc.se.gov.br, no período de 1º a 15 de março, no qual já é possível verificar a relação das escolas, os respectivos níveis, modalidades de ensino e número de vagas. A novidade deste ano é que a matrícula da Educação Profissional, pela primeira vez, será online. O início das aulas do ano letivo 2021 está previsto para o dia 22 de março.

Com a campanha #MeuFuturoÉAgora, a Matrícula Online da rede estadual obedecerá às seguintes etapas: de 1º a 4 de março o sistema estará aberto para a confirmação dos alunos da rede, procedimento feito pela escola. De 5 a 10 de março será o período da matrícula renovada de egressos da rede pública, que são alunos da rede estadual que estarão em deslocamento para outras escolas da própria rede. Por fim, de 11 a 15 ocorrerá a matrícula de candidatos à rede.

Para as famílias que não têm acesso à internet, as escolas estaduais irão disponibilizar seus laboratórios de informática durante o período de matrícula. A diretora da Coordenadoria de Estudos e Avaliação Educacional da Seduc (Ceave), Joniely Cruz, orienta que os pais ou responsáveis procurem suas respectivas comunidades escolares e informem com antecedência a necessidade do uso do equipamento da escola a fim de que o ambiente seja preparado para receber o público, respeitando todos os protocolos sanitários.

“A rede estadual tem capacidade para receber e acolher a população sergipana. Somente no ano letivo de 2020 tivemos uma matrícula de aproximadamente 151 mil alunos. Então, os pais e responsáveis não precisam se preocupar quanto à oferta de vagas nas escolas estaduais”, disse Joniely Cruz, informando que para eventuais dúvidas, a comunidade poderá usar dois canais de comunicação disponibilizados pela Seduc: o telefone 0800-285-5321, e o chat online do Portal da Matrícula. Esses atendimentos serão feitos somente de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

Documentação

Para que a matrícula seja efetivada, é necessário que o aluno entregue os seguintes documentos, até o primeiro dia de aula: comprovante de matrícula online, original ou fotocópia de Certidão de Nascimento, do RG ou CPF, Número de Inscrição Social (NIS), quando houver; Guia de Transferência ou Declaração; comprovante de residência com o CEP, quando houver; Termo de Responsabilidade; Termo de Autorização de uso de imagem; cartão de vacinação para as crianças de até seis anos de idade; e duas fotografias 3×4.

fonte e foto SEDUC