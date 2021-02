Polícia Civil apreende mais de 6kg maconha no município de Nossa Senhora de Socorro

24/02/21 - 16:40:20

Agentes de Polícia do Departamento de Narcóticos (Denarc), na tarde desta quarta-feira (24), desencadearam uma operação que resultou na prisão de um suspeito e na apreensão de mais de seis quilos de maconha.

Segundo o delegado André Baronto, após o recebimento de informações anônimas, os policiais do Denarc passaram a diligenciar com o objetivo de confirmar a veracidade da denúncia.

“Com as diligências iniciais foi possível realizar abordagem a um cidadão, sendo apreendidos vários tabletes de maconha dentro de sua residência, localizada no município de Nossa Senhora do Socorro”, explicou o delegado.

O auto de prisão em flagrante foi devidamente lavrado no Denarc e comunicado ao Poder Judiciário, que designará audiência de custódia.

