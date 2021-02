SAÚDE DE ARACAJU ABRE CHAMAMENTO ONLINE PARA CADASTRO RESERVA

24/02/21 - 05:03:49

A Prefeitura de Aracaju abrirá nesta quinta-feira, dia 25, às 9h, o chamamento público online para cadastro reserva de 100 farmacêuticos, 100 fisioterapeutas, 200 enfermeiros, 500 técnicos de enfermagem e 500 médicos.

O processo objetiva ampliar as equipes que atuam no enfrentamento da covid-19, no âmbito da Secretaria Municipal da Saúde (SMS). Esse chamamento está regido pelos Editais Números 04, 06, e 07 publicados no site da Prefeitura, como explica a representante do chamamento público, Roberta Lisboa.

“As inscrições começam amanhã [quinta-feira], às 9h, e ficarão por 24 horas, ou seja, até as 9h do dia 26. Depois desta data, o próprio sistema vai bloquear as inscrições. Como é uma chamada pública, não tem seleção, o critério é por ordem de cronologia, a pessoa precisa ter formação na categoria e ter os documentos exigidos no edital”, afirma.

Inscrição

Os profissionais interessados devem efetuar a solicitação de inscrição por meio do site da Prefeitura de Aracaju. Não será realizada inscrição presencial.

“Será admitida a inscrição somente online, oportunidade na qual o profissional enviará toda a documentação exigida, e se validada posteriormente, saíra à assinatura do termo de lotação”, enfatiza Roberta.

Seguindo os editais, o profissional deve digitalizar e enviar em anexo os seguintes documentos: de identidade com CPF; comprovante de residência; número do PIS/PASEP; uma conta bancária vinculada ao interessado do trabalho; certidão de casamento se for casado e registro regular válido junto ao Conselho da sua categoria.

Outro ponto destacado pela representante do chamamento é a garantia de todo o suporte de trabalho para os profissionais contratados. “Ficou alinhado que a administração municipal vai garantir os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para todos, conforme preconizado pelo Ministério da Saúde. Eles também passarão por capacitações, com o objetivo de atualizar abordagem, identificação, manejo clínico e tratamento dos casos de coronavírus”, esclarece.

Roberta ressalta, ainda, que o fechamento do cadastro ocorrerá pelo decurso do prazo de 24 horas após o início do período da inscrição ou ao ser atingido o número de cadastros por categoria, o que o ocorrer primeiro.