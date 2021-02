Sete anos de abandono: prédio da DRE-1 prestes a desaparecer de Estância

24/02/21 - 07:23:10

Prédio histórico em local nobre de estância completa 7 anos de abandono e sem o zelo do governo estadual

Estância, uma cidade considerada como ‘berço da cultura sergipana’, que no próximo dia 4 de maio completará 173 anos de elevação à categoria de Cidade, a cada dia, com a demolição e com o abandono de seu patrimônio histórico, vem perdendo sua história, sua memória e deixando no esquecimento sua identidade de belos casarios e sobrados coloniais.

O jornal A Tribuna Cultural, quando esteve na sua edição impressa, durante quinze anos, protestou diuturnamente em desfavor da demolição de diversos casarios e imóveis históricos da cidade. Defendeu, inclusive, depois de um artigo que fora escrito pelo professor Luiz Fernando Soutelo, a definição e a preservação do centro histórico de Estância. Mas isso até agora não se cumpriu por parte da prefeitura.

Com o jornal eletrônico da Tribuna Cultural, que está online há um bom tempo, praticamente desde 2009, a sua redação tem dado importante conotação ao tema, que até já virou debates na Câmara de Vereadores e nos meios de comunicação local e até do Estado.

Mais uma vez, este site destaca a interdição e o abandono do prédio do antigo Grupo Escolar Gumersindo Bessa, que foi fundado aos nove dias do mês de abril, do ano 1923, no Governo de Graccho Cardoso.

Nesse mesmo imóvel, que chegará aos seus 98 anos de existência, foi instalada pelo Governo do Estado, a sede da Diretoria Regional de Educação (DRE-1), que zelou pelo prédio até o ano de 2014, data que foi interditado.

Essa casa histórica, que possui uma das mais bonitas fachadas arquitetônicas do município, se encontra localizada num lugar nobre e de bem movimento em Estância, que é a Praça Barão do Rio Branco. Mas, os olhares ‘entristecidos e indignados’ daqueles estancianos que transitam pelas proximidades dessa construção, revelam a mágoa contra o Governo do Estado, que em setembro de 2016 prometeu restaurá-lo e até os dias atuais isso nada se concretizou.

Faz-se necessário, solicitar com insistência, mais uma atenção do Poder Legislativo de Estância para com essa causa, que requer uma urgente recuperação, no sentido de cobrar, juntamente com a sociedade organizada, o compromisso do Governo do Estado para com Estância.

Vale ressaltar, que em fevereiro de 2017, o vereador Dionísio Neto, apresentou Requerimento na Câmara, pedindo ao governador, a recuperação do prédio da DRE-1.

Por Magno de Jesus

A Tribuna Cultural