SINDICATO DECRETA LUTO, MORRE O EX-PRESIDENTE DO SEEB/SE MILTON BISPO

24/02/21 - 15:52:33

A Diretoria do Sindicato dos Bancários de Sergipe (SEEB/SE) informa com tristeza o falecimento do ex-presidente do SEEB/SE, Milton Bispo de Menezes. Com 69 anos, Milton Bispo faleceu na madrugada dessa quarta-feira (24.02).

O velório está acontecendo na Colina da Saudade. O sepultamento será hoje (24.02), às 15h.

Além de enviar, em nome da categoria, Votos de Pêsames à família de Milton Bispo, a presidenta do SEEB/SE, Ivânia Pereira decretou luto de dois dias (24 e 25/02) no sindicato em homenagem ao ex-presidente.

Milton Bispo dirigiu o SEEB/SE por dois mandatos consecutivos, no ano de 2001 a 2007. Aposentado do Banco Itaú, ele entrou na instituição bancária em 14.01.1974. Filho de comerciantes, Milton Bispo nasceu no município de Capela, em 01.01.1952. Casado com Maria Lúcia Silva de Menezes teve três filhos (Alessandra Silva de Menezes, Alisson Silva de Menezes e Nilton Silva de Menezes).

SAIBA MAIS

Milton Bispo foi um dos ex-presidentes do SEEB/SE homenageados durante as comemorações dos 80 anos da entidade sindical, fundada em 14 de julho de 1934.

No dia 13 de agosto de 2014, na gestão do então presidente José Souza de Jesus, o SEEB/SE reuniu os ex-presidentes para homenageá-los e lançar o Selo Personalizado e Comemorativo à data histórica. Naquele mesmo ano, três meses depois, José Souza faleceu, precocemente, em 21.10.2014.

Além de Milton Bispo e José Souza também participaram das comemorações alusivas aos 80 anos de existência do SEEB/SE os ex-presidentes José Trindade Cruz (1968/1974); José Nivaldo de Oliveira (1974/1977); Abrahão Crispim de Souza (1983/1992); Augusto dos Santos (1992/1995); Gilson da Costa Lima, (1995/2000). Dessa geração a única ausência foi a de Artur da Silva Ribeiro, que dirigiu a entidade na gestão 1977/1983.

Com graves sequelas oriundas de um acidente de carro, Abrahão Crispim morreu em 10.20.2017.