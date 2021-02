7ª Olimpíada de Língua Portuguesa está com inscrições abertas

25/02/21 - 14:35:38

Estão abertas até o dia 30 de abril as inscrições para a 7ª Olimpíada de Língua Portuguesa. Este ano, professores podem participar enviando para um relato de prática acompanhado de um conjunto de materiais sobre o trabalho desenvolvido por toda a turma. Como reconhecimento da dedicação e trajetória coletiva e colaborativa, a turma inteira segue com o/a professor/a em todas as etapas do concurso.

Participam dessa competição professores da rede pública e seus respectivos estudantes, do 5º ano do Ensino Fundamental à 3ª série do Ensino Médio, nas categorias de Poema (5º ano), Memórias Literárias, Crônica, Artigo de Opinião e Documentário.

A iniciativa é do Ministério da Educação e do Itaú Social, com coordenação técnica do CENPEC. A Olimpíada de Língua Portuguesa realiza ações de formação para professores(as) e um concurso de relatos de prática para escolas públicas de todo o país. Este ano, para valorizar a interação das crianças e jovens com o seu meio, a Olimpíada adota o tema “O lugar onde vivo”.

Com o apoio dos cadernos docentes, os professores desenvolvem as atividades com toda a turma. Ao participar, eles terão que trabalhar com uma metodologia que aborda conteúdos curriculares previstos no ensino da língua portuguesa, em consonância com a BNCC, além de fazer parte de uma rede de conhecimento que oferece formação a distância e recursos didáticos que contribuem com o trabalho docente nas escolas.

Jorge Monteiro, articulador da Olimpíada de Língua Portuguesa em Sergipe, explica que é necessário observar as seguintes etapas: inscrição dos professores, com autorização dos gestores escolares; adesão das secretarias de educação municipais e estaduais para que as inscrições sejam validadas; oficinas nas escolas, em que os professores realizam as atividades com toda a turma, escrevem o relato de prática e organizam os registros do trabalho desenvolvido; e, por fim, as etapas de seleção, realizadas pelas comissões julgadoras que irão selecionar os relatos de prática, segundo os critérios da Olimpíada, nas categorias: escolar, municipal, estadual, semifinal e final.

Assessoria de Comunicação da SEDUC