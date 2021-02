Banese prepara agências para pagamento da folha do Estado

25/02/21 - 12:21:30

Clientes podem optar por canais digitais e caixas eletrônicos

O Banese definiu uma série de medidas para otimizar o atendimento em todas as agências em Sergipe na sexta-feira (26/2), dia previsto para pagamento da folha salarial de fevereiro de todos os servidores públicos do Governo do Estado. O banco estenderá o expediente nas unidades e irá reforçar a orientação aos clientes, no sentido de evitar aglomerações e manter cuidados com a Covid-19.

Essas informações estão sendo reforçadas para clientes servidores públicos ativos, aposentados e pensionistas, por meio de mensagens SMS para celulares e via aplicativo do banco.

Canais digitais

A principal recomendação a todos os clientes Banese – em especial a funcionários públicos ativos, inativos e pensionistas que recebem a partir desse dia – é dar preferência à utilização dos canais digitais (aplicativo e site) e terminais de autoatendimento.

Nas agências

Na capital, Aracaju (SE), e em municípios do interior, as equipes das agências irão reforçar a atenção às medidas de distanciamento social e outros cuidados para evitar a propagação da Covid-19, como a obrigatoriedade do uso de máscara e disponibilização de álcool em gel.

O atendimento prioritário para os clientes enquadrados no grupo de risco (cardiopatas, maiores de 60 anos, mulheres grávidas, diabéticos, hipertensos, asmáticos, cardiovasculares e pessoas em tratamento de câncer) será feito, preferencialmente, nas duas primeiras horas do expediente de sexta-feira.

Horário especial de funcionamento

O banco estenderá o expediente nas unidades. Confira os horários especiais de atendimento para esta sexta-feira, 26/2:

8h – 16h: todas as agências da capital, Aracaju;

8h – 14h: agências dos municípios de Areia Branca, Cristinápolis, Indiaroba, Itabi, Malhador, Nossa Senhora Aparecida, Pirambu e Riachuelo;

8h30 – 14h30: agências dos municípios de Japoatã, Rosário do Catete, Santo Amaro e Siriri;

9h – 14h: agência do município de Canhoba;

9h – 15h: agências dos municípios de Aquidabã e Poço Redondo; e

8h – 15h: agências dos municípios de Barra dos Coqueiros, Boquim, Campo do Brito, Canindé de São Francisco, Capela, Carira, Carmópolis, Estância, Frei Paulo, Itabaiana, Itabaianinha, Itaporanga D’Ajuda, Japaratuba, Lagarto, Laranjeiras, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Socorro, Neópolis, Poço Verde, Porto da Folha, Propriá, Ribeirópolis, Simão Dias, Tobias Barreto e Umbaúba, além da agência do conjunto Eduardo Gomes, no município de São Cristóvão.

Retomada do pagamento dentro do mês

Com a retomada do pagamento dos salários dos funcionários públicos do Governo de Sergipe dentro do mês, após sete anos, a remuneração referente ao mês de fevereiro será creditada na próxima sexta-feira, 26, para todos os 70.702 servidores estaduais ativos, inativos e comissionados, totalizando um montante de R$ 394.472.814,15.

A medida foi anunciada pelo governador Belivaldo Chagas no início do mês e já passa a valer a partir da folha de fevereiro. O chefe do Executivo estadual ressaltou que a ação é resultado de um esforço do governo do Estado para equilibrar as contas públicas.