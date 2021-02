CAMINHÃO CARREGADO COM PEDRA BRITA TOMBA NA BR-101 EM SOCORRO

25/02/21 - 10:33:38

Um caminhão caçamba carregado com pedra brita tombou na manhã desta quinta-feira (25), no km 95,8 da BR-101, em Nossa Senhora do Socorro.

As informações são de que o motorista do caminhão ficou levemente ferido, quando seguia em direção ao interior do estado.

A PRF informou que a caçamba está ocupando uma parte do trecho duplicado, e o tráfego segue normalmente em uma das faixas.

Foto PRF