CASE anuncia cronograma de entrega domiciliar de medicamentos em março

25/02/21 - 10:07:24

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) divulga o cronograma de entrega domiciliar de medicamentos para pacientes do Centro de Atenção à Saúde de Sergipe (CASE) referente ao mês de março.

Entre os dias 1º e 9 de março, recebe medicamentos o bloco contemplado entre os dias 1º e 10 de fevereiro; entre 10 e 18 de março serão encaixados os pacientes beneficiados entre 11 e 19 de fevereiro; e entre 19 e 31 de março recebe o bloco que fez retirada entre 22 e 26 de fevereiro.

Para quem mora no interior, o procedimento é diferente: a entrega acontece por meio do Serviço de Atendimento ao Preposto. Para ser beneficiado, basta que o paciente entre em contato com a Secretaria de Saúde do seu respectivo município.

Ambas as medidas foram tomadas no início da pandemia para evitar a exposição dos pacientes à Covid-19, já que parte significativa da população cadastrada no CASE faz parte do grupo de risco. Renovações de Laudo de Autorização de Medicamento Especializado (LME) são feitas de modo automático. A maioria dos serviços presenciais foram suspensos, exceto para primeiro atendimento e atualizações cadastrais.

Mais informações

Para ampliar as possibilidades de comunicação com os pacientes, o CASE criou números de WhatsApp, exclusivo para mensagens de texto, para atender de forma ágil e rápida. Os contatos são (79) 98891-2838 e (79) 98816-6487. Para ligações, basta entrar em contato através dos telefones (79) 3234-3400, 3234-3423, 3234-3417 e 3234-3416.