FORÇA MÉDICA NACIONAL É CRIADA PARA AJUDAR A SALVAR VIDAS NO BRASIL

25/02/21 - 20:12:10

Um grupo de médicos brasileiros criou um projeto que ficou conhecido como Força Médica Nacional e que é composto por profissionais de várias especialidades e que estão preocupados em ajudar as pessoas no combate ao coronavirus no Brasil.

O trabalho desses profissionais foi no sentido de criar a primeira Força-Tarefa Nacional e Internacional contra a doença que se alastra pelo Brasil e pelo mundo, sendo todos são voluntários.

Veja como é a Força Médica Nacional

Com a Missão nobre de Salvar Vidas, um grupo de médicos brasileiros de várias partes desse imenso Brasil e também alguns sediados em outros países se uniram em prol da maior dádiva que o Criador nos deixou: a vida de um ser humano.

Com esse propósito abraçado por todos, e tendo em mente o Juramento de Hipócrates e a Declaração de Helsinki, cada um em sua especialidade ímpar, mas com um conhecimento universal e apaixonados pela medicina, uniram se em Janeiro de 2021 no Projeto FORÇA MÉDICA NACIONAL, a 1ª Força-Tarefa Nacional e Internacional contra a doença que se alastra pelo Brasil e pelo Mundo, todos voluntários, todos já realizando esse mesmo trabalho em suas regiões, para o atendimento médico tanto sintomático quanto profilático desses inúmeros brasileiros e brasileiras que estão doentes e morrendo pelos quatro cantos do País.

Utilizando soluções tecnológicas: via telemedicina, aplicativos ou mesmo pessoalmente, começamos a fazer a diferença em Manaus, recentemente afligida pelo colapso da falta de oxigênio. Pacientes que, por inúmeras vezes, dirigiam se aos hospitais para serem atendidos e os mesmos eram mandados de volta para suas casas.

Tínhamos que chegar lá, o mais rápido possível, mesmo que fosse à distância para proporcionar o acolhimento fraterno daqueles enfermos, daquelas famílias que estavam precisando de apoio e, principalmente, daqueles que agonizavam em suas casas necessitando de uma coisa simples: AR para respirar. Vários médicos de várias especialidades unidos e ajudando a diminuir uma curva que estava em ascensão – a morte de vários amazonenses.

Inúmeras pessoas surgiam em nossas telas, várias idades, grande maioria dessaturando (com baixa oxigenação), com vários sintomas há vários dias, em sua grande maioria na fase 2 do ciclo viral, sem condições financeiras, sem condições de irem até um hospital público ou um posto de saúde, sem acesso a exames, sejam eles bioquímicos, que dirá de imagem. Mas nem por isso deixamos de prestar os primeiros atendimentos, com suporte local de outros colegas médicos e de outras pessoas dispostas a nos ajudar.

Conseguimos arrecadar medicamentos para o tratamento através de doações entre nós mesmos e de colegas que abraçaram a causa, como também alimentos, pois muitos assistidos também não tinham o que comer. Como tratar uma população com medicamentos, em uma doença que avança pela baixa imunidade, se nem alimentos tinham condições para comprar?

Conseguimos preços melhores para aquisições de cilindros de oxigênios, onde em muitas casas montamos verdadeiras Mini-UTIs, já que os hospitais não tinham vagas e nem oxigênio para ofertar. E quando tinham, racionavam! Isso existe mesmo?

Bem, estamos com uma demanda alta de pacientes pelo Brasil e pelo Mundo.

Convidamos a todos os colegas médicos e simpatizantes da ajuda humanitária voluntária a participarem conosco desse projeto, não por ser um projeto, mas sim, porque o nosso povo precisa de nós, precisam dos nossos conhecimentos em saúde, precisam de uma mão amiga e um sorriso acolhedor.

Somos a FORÇA MÉDICA NACIONAL

Para entrar em contato com o grupo é só ligar para redação