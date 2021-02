Franquia da agência ‘Favela Vai Voando’ é inaugurada em Sergipe

25/02/21 - 05:28:48

Foi inaugurada nesta quarta-feira, 25 de fevereiro, a franquia da agência ‘Favela Vai Voando’ que chega a Sergipe em parceria com a ‘Lima Turismo’. A loja fica localizada na Avenida 1 – número 149 – no Conjunto João Alves, em Nossa Senhora do Socorro. Referência no turismo nacional desde 2009, a agência se destaca com a proposta de fazer pacotes de viagens para todos os públicos com destino para qualquer local do Brasil com passagens aéreas ou de ônibus e hospedagem nos melhores estabelecimentos com preços baixos. Agora é possível viajar e se programar para pagar em até 12 vezes no boleto (sem consulta ao SPC e Serasa) ou no carão de crédito.

“Agora ficou mais fácil viajar e todos podem. A ‘Favela Vai Voando’ oferece ao cliente segurança, conforto, melhores preços e comodidade com o modelo de viagem pré-paga. É possível se programar e fazer uma viagem tranquila pagando o preço justo. Agora todos podem viajar de avião sim. Viajar é adquirir novos conhecimentos, aprender a história na prática e crescer com a cultura. É também muito bom para passear, descansar e todos merecem”, garante o franqueado Roberto Lima.

A inauguração contou com as presenças vips dos influenciadores digitais e jornalistas Priscila Andrade e Erick Ricarte. A dupla que ama viajar, já está planejando as próximas viagens.

“Eu amei conhecer a ‘Favela Vai Voando’ e já estou escolhendo o destino para comemorar o Dia dos Namorados em família. Será uma surpresa para meu marido. Claro que nosso filho, Pedrinho também vai. Os pacotes são ótimos para toda a família e estou encantada com os preços e facilidades. Todos podem viajar”, comemora Priscila Andrade que faz sucesso no Instagram como ‘Priscila Pitbull’ e ‘Zuadenta’.

Erick Ricarte já está pensando no carnaval de 2022. “Eu amo carnaval e amo viajar, todos já sabem. Este ano não foi possível mas no próximo ano vai ter festa sim e já podemos nos planejar. Vou passar uns dias em Salvador, depois sigo para o Rio de Janeiro e vou encerrar em São Paulo. Ainda estou escolhendo um destino para viajar no segundo semestre. O melhor é que a gente pode pagar antes e viajar sem essa despesa. A Vai Voando é uma empresa séria que oferece segurança ao cliente. Estou muito satisfeito”, vibra.

Visite a loja ‘Favela Vai Voando’ e comece a planejar as suas próximas viagens. Outras informações através do número (79) 9 8155-0163 e do Instagram @Vai_Voando_LimaTurismo.

Fonte e foto assessoria