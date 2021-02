GOVERNO ABRE CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA CONCESSÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES

Os interessados em participar do procedimento licitatório devem encaminhar propostas até o dia 30 de março

O Governo de Sergipe publicou no Diário Oficial do Estado, nesta quinta-feira(25), aviso de concorrência pública com objetivo de abrir concessão onerosa de uso para gestão e ampliação, modernização, manutenção e promoção do Centro de Convenções de Sergipe (CIC).

O procedimento licitatório, conduzido pela Secretaria de Estado da Administração (SEAD), foi iniciado dia 25 de fevereiro e vai até 9h do dia 30 de março de 2021, quando serão abertas as propostas.

Os interessados em formalizar proposta ou ter acesso ao edital podem acessar o Aviso de Licitação publicado no portal www.comprasnet.se.gov.br, ou dirigir-se à Rua Duque de Caxias, 346, bairro São José – Aracaju, entre 07h e 13h, ou ainda entrar em contato pelo telefone (79) 3226-2246.

O secretário de Estado do Turismo, Sales Neto, afirmou que a operação do Centro de Convenções vai abrir novas perspectivas para as atividades turísticas em Sergipe. “Com o Centro de Convenções em operação, Sergipe sediará eventos relevantes, como feiras, exposições e congressos. Isso produzirá aumento na demanda turística, em empreendimentos como hotéis, bares e restaurantes, incrementando a cadeia produtiva do turismo ajudando a gerar empregos e renda para nossa população”, pontuou o secretário.

A concessão onerosa do Centro de Convenções de Sergipe visa fortalecer o turismo no estado e faz parte do planejamento estratégico da gestão do governador Belivaldo Chagas, que optou pelo modelo de gestão em concessão para uma empresa privada que venha a se tornar vencedora do processo licitatório.

CIC

Com a modernização e reforma completa de toda a sua infraestrutura realizada pelo Governo, o CIC passa a ter em seu pavimento inferior 5.050m², com capacidade para comportar eventos com até 6 mil pessoas. O local dispõe de 196 vagas de estacionamentos, das quais 130 são cobertas. O centro conta ainda com a revitalização e implementação de áreas comuns e de acessibilidade com elevador, escada rolante e sistema de refrigeração que serão instalados pela empresa vencedora do processo de concessão; além de espaço reservado para cafeteria e livraria. Já o pavimento superior terá cinco auditórios, com um espaço multiuso com capacidade para 600 novos assentos, além de restaurantes, coworking, escritórios, estações de trabalho, espaço para turismo-cultural e espaço connected (transmissões de eventos virtuais).

Foto: Matheus Moura/ Setur